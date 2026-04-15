Rachele Sangiuliano | Nel 2002 non avevamo neanche una TV al seguito E’ la Golden Age dello sport italiano ma gli impianti e scuola…

Nel 2002 la presenza di televisioni portatili era ancora limitata e molte strutture sportive italiane presentavano carenze di impianti e scuole di formazione. La figura di una ex campionessa del mondo, attualmente commentatrice sportiva, si è distinta per aver partecipato a quella cosiddetta

Un passato da giocatrice e da campionessa del mondo ed ora un presente dietro ad un microfono a raccontare i successi di una generazione d’oro della pallavolo italiana. Rachele Sangiuliano è uno dei volti più conosciuti del volley nostrano ed è stata ospite di OA Focus, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport. Il momento d’oro della pallavolo italiana, ma è stato un lungo percorso partito già dall’oro iridato nel 2002: “ I numeri di oggi testimoniano quanto sia il seguito. L’appeal è sicuramente incrementato grazie ai successi della Nazionale. Tutto è un po’ cominciato in quel 2002, quando un po’ da outsider siamo riuscite a vincere il Mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rachele Sangiuliano: “Nel 2002 non avevamo neanche una TV al seguito. E’ la Golden Age dello sport italiano, ma gli impianti e scuola…” Notizie correlate Benessere mentale: lo studio scientifico sui benefici del movimento e dello sport seguito in tvLa tensione prima della gara, poi giù dalla discesa innevata a tutta velocità, schegge impazzite che sfrecciano su un manto bianco. Simone Deromedis nel mito dello sport italiano! Campione del mondo ed olimpico a 25 anni! Resta una perla per la Tripla CoronaSemplicemente è stato il più forte in assoluto, senza mezzi termine, senza discussioni.