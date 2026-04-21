Un giovane calciatore di 19 anni ha segnato 12 gol e fornito 7 assist in una stagione e mezza di Bundesliga con la maglia di una squadra di prima divisione. Il suo prossimo trasferimento, valutato 100 milioni di euro, è arrivato improvvisamente, senza preavviso. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa cifra elevata o sulle circostanze del trasferimento.

Yan Diomande ha 19 anni e gioca tra i professionisti solo da una stagione e mezza, eppure ha già realizzato 12 gol e 7 assist in questa Bundesliga con la maglia del Lipsia. È il maggiore dribblatore del campionato tedesco, con 5.9 dribbling tentati ogni 90 minuti e 3.9 riusciti – ovvero: completa meno dribbling solo di Lamine Yamal tra i cinque principali campionati europei ( dati Hudl StatsBomb ). È un’ala agile e potente; divora le grandi distanze con solide falcate. Ha abbastanza qualità tecnica, però, da dominare gli avversari anche in spazi più stretti. Sembra già un giocatore maturo, nonostante la pochissima esperienza. Insomma, Diomande segna e vince i duelli individuali: le qualità più ricercate nel calcio di oggi.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il prossimo acquisto da 100 milioni è uscito fuori dal nulla

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