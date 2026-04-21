Il prezzo del gas chiude in rialzo a 43,19 euro al megawattora

Il prezzo del gas ha registrato un aumento, chiudendo a 43,19 euro al megawattora. La variazione avviene mentre si monitorano le tensioni nello stretto di Hormuz e i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Questi eventi sono al centro dell’attenzione nel mercato energetico, influenzando le quotazioni delle materie prime. La situazione internazionale continua a incidere sui prezzi, creando incertezza tra gli operatori del settore.

Chiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi per lo stretto di Hormuz ed ai colloqui tra Usa e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 7,2% a 43,19 euro al megawattora.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il prezzo del gas chiude in rialzo a 43,19 euro al megawattora Notizie correlate Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattora; Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattora; Il prezzo del gas chiude in crescita verso i 40 euro; Lo Stretto di Hormuz chiude: luce e gas diventano più cari?. Il prezzo del gas chiude in rialzo a 43,19 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi per lo stretto di Hormuz ed ai colloqui tra Usa e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 7,2% a 43,19 euro ... ansa.it Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattoraIl prezzo del gas chiude in calo a 39 euro con la riapertura di Hormuz e la stretta tra Usa-Iran, con colloqui nel fine settimana per un cessate il fuoco permanente. Ad Amsterdam, mercato di riferimen ... ansa.it A causa della crisi di Hormuz, il prezzo dei preservativi crescerà del 20-30%. Ma quando vi spiego che “siamo fottuti” non penso a questo, ve l’assicuro. x.com Trasporto merci e caro carburanti, costi insostenibili: l’allarme delle imprese Non solo il prezzo dell’insularità, le principali associazioni di categoria contro i pesanti rincari: «La Regione intervenga, spesa Ets oltre i 150 milioni di euro» - facebook.com facebook