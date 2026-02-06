Cena e pranzo a tema sui colli Euganei | la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

Nel fine settimana, La Roccola di Cinto Euganeo apre le porte con un menu speciale dedicato ai colli Euganei. Gli ospiti possono gustare piatti a tema, immergendosi nel paesaggio che circonda l’azienda agricola. È un’occasione per chi ama la buona cucina e il relax in un ambiente autentico.

Sui Colli Euganei non mancano le occasioni per pranzare e cenare immersi nel paesaggio, e l’azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone, come da tradizione, un menù ad hoc per il fine settimana.Ogni piatto viene abbinato a un vino prodotto dall’azienda stessa, offrendo così l’occasione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Colli Euganei

Argomenti discussi: San Valentino 2026: i menu di 32 ristoranti da 45 a 750 euro; Dal ristorante cinese (bello ma accessibile) alla pizzeria romana virale, tutti i nuovi ristoranti a Milano; Un menù speciale nei Fiorfiore Café per San Valentino; Peko Neko: il primo ramen bar nel centro storico di Sassari.

Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del weekend a La Roccola di Cinto EuganeoSui Colli Euganei non mancano le occasioni per pranzare e cenare immersi nel paesaggio, e l’azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone, come da tradizione, un menù ad hoc per il fine ... padovaoggi.it

Cena della Vigilia e pranzo del 25, in Piemonte la spesa è 270 milioniÈ di 270 milioni il budget destinato dai piemontesi alla cena della Vigilia e al pranzo di Natale; in media, la spesa stimata per la cena del 24 e il pranzo del 25 è di circa 119 euro a persona. Come ... ansa.it

Un nuovo capitolo per Villa Contarini Giovanelli Venier Da gennaio 2026, Fondazione Essenziale ha ottenuto l’assegnazione di Villa Contarini Giovanelli Venier a Vo' Vecchio. Dopo l’esperienza maturata a Villa Rodella di Cinto Euganeo, abbiamo scelto di facebook