Il Napoli si prepara a definire il proprio staff tecnico per la prossima stagione, con il nome di Maresca come possibile alternativa nel caso in cui il tecnico attuale lasciasse il club. La situazione si complica ulteriormente perché il manager del Manchester City potrebbe decidere di abbandonare la squadra, influenzando le scelte del club italiano. La questione resta aperta mentre si attende una decisione ufficiale sulle prossime mosse.

Il futuro della panchina del Napoli resta il grande nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, negli ultimi giorni il club azzurro ha riallacciato i contatti con Enzo Maresca. L’ex tecnico del Chelsea è un profilo già sondato nelle scorse settimane e viene considerato un candidato forte qualora dovesse concludersi anticipatamente l’esperienza di Antonio Conte. Il destino dell’attuale allenatore azzurro appare legato a doppio filo a un possibile ritorno in Nazionale, scenario emerso prepotentemente di recente. Tuttavia, la situazione contrattuale (Conte ha ancora un anno di legame con il Napoli) e le mancate offerte alternative con ingaggi simili rendono il quadro complesso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il piano B del Napoli si chiama Maresca. Ma tocca sperare che Guardiola non lasci il City

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