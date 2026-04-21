Il petrolio chiude in rialzo a New York a +3,10%

Il prezzo del petrolio ha chiuso in rialzo a New York, con un aumento del 3,10%. La variazione si è verificata in un contesto di incertezze sui mercati, secondo quanto riportato nelle fonti di settore. La chiusura ha osservato un incremento dopo le fluttuazioni delle quotazioni nelle sessioni precedenti. Non sono stati forniti dettagli su fattori specifici che abbiano influenzato direttamente questa variazione.

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