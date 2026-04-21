Il Parco dedicato al Maestro Alberto Manzi con la piantumazione di essenze installazione di pannelli e della targa

Un nuovo parco dedicato al Maestro Alberto Manzi è stato inaugurato con una cerimonia che ha visto la piantumazione di diverse essenze arboree, realizzata da bambini e bambine. Sono stati installati pannelli in forma di lettere che compongono il suo cognome, affiancati da un prato con le piante appena messe a dimora. Al centro dell’area si trova una targa in evidenza, appena collocata.

Pannelli a forma di lettere con il suo cognome e accanto un prato con essenze appena messe a dimora dalle mani di bimbi e bimbe su cui si staglia la targa nuova di zecca. Da questa mattina, nella ricorrenza della Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, Cattolica ha un parco.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cattolica dedica un parco al maestro Alberto Manzi: il programma dell'inaugurazioneCattolica intitola un parco ad Alberto Manzi, grande docente, scrittore e politico italiano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Parco dedicato al Maestro Alberto Manzi con la piantumazione di essenze, installazione di pannelli e della targa; A Cattolica inaugurato il parco dedicato al Maestro Manzi. Bambini protagonisti; Cattolica dedica un parco al maestro Alberto Manzi: il programma dell'inaugurazione; Cattolica intitola un parco ad Alberto Manzi. A Cattolica inaugurato il parco dedicato al maestro Manzi. Bambini protagonistiPannelli a forma di lettere con il suo cognome e accanto un prato con piccole essenza appena piantate dai bambini delle scuole dell'Infanzia e della Primaria di Cattolica. Nella ricorrenza della Giorn ... msn.com Cattolica, un parco dedicato ad Alberto Manzi: Insegnava con amore a pensareVicesindaco Vaccarini: Uno spazio verde creato dai piccoli che crescerà con loro e le loro famiglie ... altarimini.it Orzowei, il figlio della Savana. Questa miniserie (coproduzione italo-tedesca) del 1977 è tratta dal romanzo del maestro Alberto Manzi (si, proprio colui che ha partecipato all'alfabetizzazione di un milione e mezzo di italiani in televisione) ed è disponibile su Pr - facebook.com facebook