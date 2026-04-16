Venerdì 17 aprile, alle ore 16.00, torna su Rai 1 una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Tra i protagonisti, Agata confessa un segreto, mentre Matteo provoca reazioni tra i Guarnieri. La fiction presenta una serie di sviluppi inaspettati, con personaggi coinvolti in situazioni che cambiano il corso della narrazione. La puntata promette di catturare l’attenzione degli spettatori con momenti di tensione e svolte improvvise.

Il Paradiso delle Signore torna venerdì 17 aprile alle ore 16.00 circa su Rai 1 con una puntata ricca di colpi di scena. Agata si mette a nudo, Matteo porta notizie da Londra e Rosa affronta un momento difficile: le anticipazioni della soap. Il Paradiso delle Signore prosegue il suo racconto quotidiano su Rai 1 e chiude la settimana con una puntata che promette di lasciare il segno. Venerdì 17 aprile, alle ore 16.00, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta intreccia sentimenti, verità nascoste e piccoli terremoti sentimentali che coinvolgono diversi protagonisti. Tra confessioni e rivelazioni inaspettate, il clima si fa sempre più teso soprattutto per chi ha qualcosa da nascondere.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 aprile 2026: Agata confessa tutto, Matteo sconvolge i Guarnieri

LA FINE PER MIMMO! Agata confessa la verità e Matteo distrugge i Marchesi - IL PDS

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