Il presidente di Agripat ha espresso l'importanza di proteggere un prodotto considerato distintivo per il settore, sottolineando come, in un momento di difficoltà, siano fondamentali strategie per garantirne la tutela. Ha invitato a riflettere sulla necessità di intervenire per preservare le caratteristiche che rendono unico il prodotto, senza entrare nel merito di altre questioni. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di attenzione verso le sfide che attraversano il comparto.

"In una fase complessa come quella che sta attraversando il settore, è importante ragionare nell’ottica dell’aggregazione, sia con il mondo delle cooperative, che con quello delle aziende private, per tutelare al meglio le peculiarità di un prodotto di qualità che merita di essere riconosciuto per quello che è, anche vista la sempre maggiore concorrenza rappresentata dal mercato estero". E’ l’approccio di Vittorio Vitali, presidente di Agripat, cooperativa agricola che fornisce assistenza tecnica ai produttori, promuove l’uso di disciplinari di qualità e collabora attivamente con il Consorzio Selenella: "Il lavoro di squadra è essenziale nella tutela di un prodotto di qualità, salubre sia per l’ambiente che per l’essere umano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il monito di Vitali, presidente Agripat: "Tuteliamo un prodotto distintivo"

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