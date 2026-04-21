Il mio Papa Francesco il ricordo commosso di tanti fedeli

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno dopo la morte di Papa Francesco, molti fedeli continuano a ricordarlo con affetto e commozione. Prima dell’inizio della messa celebrata a Santa Maria Maggiore, alcune persone hanno condiviso le loro testimonianze, esprimendo il loro legame e il senso di perdita. La cerimonia ha attirato numerosi presenti che hanno partecipato con rispetto e riconoscenza. La figura del pontefice è ancora viva nel ricordo di chi lo ha incontrato e ascoltato nel corso degli anni.

Rimane vivo nei fedeli il ricordo e l’affetto per Papa Francesco scomparso un anno fa. Alcune testimonianze prima dell’inizio della Messa a Santa Maria Maggiore. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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