Il mio Papa Francesco il ricordo commosso di tanti fedeli

Un anno dopo la morte di Papa Francesco, molti fedeli continuano a ricordarlo con affetto e commozione. Prima dell’inizio della messa celebrata a Santa Maria Maggiore, alcune persone hanno condiviso le loro testimonianze, esprimendo il loro legame e il senso di perdita. La cerimonia ha attirato numerosi presenti che hanno partecipato con rispetto e riconoscenza. La figura del pontefice è ancora viva nel ricordo di chi lo ha incontrato e ascoltato nel corso degli anni.

Rimane vivo nei fedeli il ricordo e l’affetto per Papa Francesco scomparso un anno fa. Alcune testimonianze prima dell’inizio della Messa a Santa Maria Maggiore. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Il mio Papa Francesco”, il ricordo commosso di tanti fedeli “Il mio Papa Francesco”, il ricordo commosso di tanti fedeli Notizie correlate Papa Leone XIV: nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news, l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa FrancescoPapa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il mio Papa Francesco, il ricordo commosso di tanti fedeli; L’eredità di papa Francesco: le Edizioni Messaggero Padova presentano due novità editoriali nel primo anniversario della scomparsa del pontefice argentino; Leone XIV: Papa Francesco, la morte non è un muro, ma una porta sulla Misericordia che ha instancabilmente annunciato; Leone XIV ricorda Papa Francesco: Ha contagiato il cuore di tanta gente. La morte di Papa Francesco dagli archivi dell'ANSAL'annuncio della morte di Papa Francesco è stato dato, nella Cappella di Casa Santa Marta, dal camerlengo, il cardinale Kevin Farrell. Accanto a lui il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il ... ansa.it Il ricordo di papa Francesco nelle parole di fra Marco Moronifra Marco Moroni presiederà alle 18 di domani, martedì 21 aprile, la Santa Messa in ricordo di papa Francesco nella chiesa inferiore della Basilica. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming ... sanfrancescopatronoditalia.it Occhio alla Notizia. . A Pesaro il nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia intitolato a Papa Francesco. L’infrastruttura eletta a simbolo di pace, inclusione e mobilità sostenibile. - facebook.com facebook Padre Lombardi ricorda papa Francesco: «Così ha rivoluzionato la comunicazione vaticana». Il gesuita fu suo portavoce per tre anni. E confida: «Non ho mai fatto anticamera per confrontarmi con lui su questioni urgenti» Di #FilippoRizzi @Avvenire_Nei x.com