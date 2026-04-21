Il Mac ha esaurito la memoria? Ecco come ridurre l’uso della RAM e velocizzarlo

Diversi utenti di Mac hanno segnalato di aver ricevuto il messaggio che indica l'esaurimento della memoria per le applicazioni. Questo problema si verifica quando il sistema non riesce a gestire adeguatamente la RAM disponibile. Per risolvere, si possono adottare alcune strategie per ridurre l'uso della memoria e migliorare le prestazioni del computer. Queste soluzioni sono utili sia per chi utilizza il Mac per lavoro che per studio.

Molti utenti Mac, dai professionisti della grafica a chi lo usa per lo studio, si sono imbattuti almeno una volta nel temuto messaggio: “Il sistema ha esaurito la memoria per le applicazioni”. Quando la RAM (Random Access Memory) è satura, il computer inizia a utilizzare lo “swap”, ovvero una porzione del disco rigido per compensare la mancanza di memoria volatile. Questo processo, pur salvando il lavoro in corso, rallenta drasticamente ogni operazione. Capire come gestire la memoria è fondamentale per mantenere il Mac scattante, specialmente se si lavora con molte schede del browser o software pesanti. Monitorare la RAM con Monitoraggio Attività.🔗 Leggi su Zon.it

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