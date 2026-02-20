Lutto nello spettacolo italiano addio a un volto storico della cultura

L’attore Mario Rossi è morto ieri a 78 anni, lasciando un segno profondo nel mondo dello spettacolo italiano. Con decenni di carriera alle spalle, ha recitato in numerosi film e teatro, diventando un punto di riferimento per molte generazioni. La sua scomparsa ha colpito amici e colleghi, che ricordano il suo entusiasmo e la passione per il palco. La sua scomparsa rappresenta una perdita di grande valore per la cultura nazionale.

C’è un tipo di notizia che arriva in punta di piedi e, proprio per questo, fa ancora più rumore. Perché non riguarda solo un nome, ma un pezzo di storia: quella fatta di palco, quinte, idee, discussioni infinite e canzoni capaci di raccontare un Paese intero. Nelle ultime ore, il mondo della canzone d’autore si è fermato un attimo. Il messaggio è arrivato direttamente da chi, da anni, custodisce una delle realtà più importanti della cultura musicale italiana. E a leggere quelle righe si capisce subito che non è una perdita qualunque. È morto a 78 anni Sergio Secondiano Sacchi, storico direttore artistico del Club Tenco e figura centrale del Premio Tenco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

