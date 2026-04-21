Il cuoco dalla gamba di legno teatro per bambini al Fenaroli di Lanciano

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile alle 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo per bambini “Il cuoco dalla gamba di legno”. La produzione è del Teatro del cerchio di Parma, con testo e regia di Roberto Abbiati. Lo spettacolo vede protagonisti Mario Mascitelli e Mario Aroldi.

Domenica 26 aprile, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena lo spettacolo “Il cuoco dalla gamba di legno”, una produzione Teatro del cerchio - Parma, testo e regia di Roberto Abbiati, con Mario Mascitelli e Mario Aroldi.In scena ci sono due cuochi che raccontano, con allegria e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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