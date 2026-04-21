Il cuoco dalla gamba di legno teatro per bambini al Fenaroli di Lanciano

Domenica 26 aprile alle 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo per bambini “Il cuoco dalla gamba di legno”. La produzione è del Teatro del cerchio di Parma, con testo e regia di Roberto Abbiati. Lo spettacolo vede protagonisti Mario Mascitelli e Mario Aroldi.

Domenica 26 aprile, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena lo spettacolo “Il cuoco dalla gamba di legno”, una produzione Teatro del cerchio - Parma, testo e regia di Roberto Abbiati, con Mario Mascitelli e Mario Aroldi.In scena ci sono due cuochi che raccontano, con allegria e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Teatro per bambini al Fenaroli di Lanciano con "Pollicino Dorè"Teatro per bambini, domenica 8 febbraio, alle ore 17, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo “Pollicino Dorè”, una produzione Proscenio Teatro,... Nancy Brilli in scena al teatro Fenaroli di Lanciano con "Il padrone"L'attrice Nancy Brilli è protagonista al teatro Fenaroli di Lanciano, sabato 31 gennaio, alle ore 21, dello spettacolo “Il padrone”, di Gianni...