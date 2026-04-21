Il Comune di Manfredonia ha firmato una convenzione con l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per attivare tirocini nel settore del Servizio Sociale. L'accordo prevede l'inserimento di studenti universitari in percorsi pratici presso gli uffici comunali, con l'obiettivo di favorire l'apprendimento e l'esperienza professionale. La collaborazione mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni pubbliche e mondo accademico nel campo della formazione sociale.

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo nella costruzione di politiche attente alla formazione e alla crescita professionale delle nuove generazioni. Con la determinazione dirigenziale n. 883 del 21 aprile 2026, l’Amministrazione Comunale ha approvato ufficialmente lo schema di convenzione con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento. L’iniziativa punta a creare un collegamento...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Comune di Manfredonia investe sul futuro: siglata la convenzione per i tirocini in Servizio Sociale con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

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