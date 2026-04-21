Il comportamento dei salmoni alterato dalla presenza di cocaina | lo studio nel lago Vättern in Svezia

Uno studio recente pubblicato su Current Biology ha analizzato l’effetto delle tracce di cocaina nelle acque del lago Vättern, in Svezia. I ricercatori hanno osservato che la presenza di questa sostanza ha modificato il comportamento dei salmoni atlantici. La ricerca si basa sull’osservazione diretta degli animali nel loro ambiente naturale, evidenziando come le sostanze chimiche presenti nelle acque possano influenzare gli organismi acquatici.

Un nuovo studio pubblicato su Current Biology dimostra che tracce di cocaina nelle acque del lago in Svezia, hanno alterato il comportamento dei salmoni atlantici. In natura, i pesci esposti al metabolita benzoilecgonina si muovono di più.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Stress e felicità: così gli ormoni influenzano il comportamento dei cani. Lo studio che svela la chimica delle emozioniI cani come gli esseri umani mettono in atto un comportamento in base alla chimica: un team di ricercatori sud coreani ha esaminato le risposte di...

Dalle formiche ai droni: come l’IA sta cambiando lo studio del comportamento collettivo degli animali e non soloL'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando lo studio del comportamento animale, permettendo di capire come nascono coordinazione e "intelligenza"...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Troppe droghe umane in laghi e fiumi: i salmoni cocainomani sono fuori controllo; Salmoni alterati dalla cocaina nelle acque dolci: si muovono di più; Salmoni alterati dalla cocaina, ecco perché si muovono di più (e quali sono i pericoli).

Il comportamento dei salmoni alterato dalla presenza di cocaina: lo studio nel lago Vättern in SveziaUn nuovo studio pubblicato su Current Biology dimostra che tracce di cocaina nelle acque del lago in Svezia, hanno alterato il comportamento dei salmoni ... fanpage.it

Salmoni alterati dalla cocaina nelle acque dolci: si muovono di piùLe tracce di cocaina presenti nelle acque dolci possono alterare il comportamento dei salmoni selvatici, spingendoli a nuotare più lontano e a disperdersi su distanze maggiori. È quanto dimostra uno s ... tgcom24.mediaset.it

Primo giorno di job shadowing in Svezia per l’IO LAPORTA Grande emozione per la dirigente Cinzia Meatta e le professoresse Ceccarelli e Piselli, accolte presso Danderyds Gymnasium con affabilità e professionalità Un momento davvero toccante è st facebook

Interreg: Volontariato IVY in Svezia a tema comunicazione e sostenibilità x.com