Bezzi non ha dubbi | A inizio stagione dicevo Milan campione d’Italia e lo dico ancora

Da pianetamilan.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Bezzi non cambia idea. A inizio stagione aveva detto che il Milan avrebbe vinto lo scudetto e adesso ribadisce lo stesso. Il giornalista sportivo, durante un’intervista a ‘TMW Radio’, ha parlato della corsa al titolo di questa Serie A, senza nascondere la sua convinzione che i rossoneri siano ancora i favoriti. La lotta tra Inter, Milan e altre squadre resta aperta, ma lui rimane fedele alle sue previsioni.

È appassionante la lotta per lo Scudetto in questa edizione della Serie A. L'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica a quota 52 punti, ha preso un margine di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 47, dopo l'ultimo turno di campionato. Dietro i rossoneri, distanziati di quattro lunghezze, troviamo Roma e Napoli (43). Poi c'è la Juventus a 42. E, per l'assalto alla zona Champions, occhio anche al Como (40). Chi riuscirà, tra le inseguitrici, a tenere il passo dell'Inter? I nerazzurri dovranno giocare domenica a Cremona, mentre il Milan sarà di scena sull'ostico campo del Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bezzi non ha dubbi a inizio stagione dicevo milan campione d8217italia e lo dico ancora

© Pianetamilan.it - Bezzi non ha dubbi: “A inizio stagione dicevo Milan campione d’Italia e lo dico ancora”

Approfondimenti su Gianni Bezzi

Budel non ha dubbi: «Suazo giocherebbe titolare in questa Inter, vi dico dove lo schiererei nell’11 di Chivu»

Scudetto, Piantanida: “Il Milan lo punto da inizio stagione. L’Inter la vedo dietro”

Franco Piantanida, giornalista di TMW, analizza la corsa allo scudetto, dichiarando di aver puntato sul Milan fin dall’inizio e di vedere l’Inter come possibile inseguitrice.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gianni Bezzi

Argomenti discussi: Varriale non ha dubbi: Conte è di un'altra categoria, è un vincente; Ultim'ora, infortunio per Piccoli: emergenza attacco per Vanoli, è a rischio per Napoli-Fiorentina; Sannino: Mandai a quel paese De Laurentiis: non pensavo fosse davvero lui al telefono! Ecco cosa mi disse; Cannavo: Spalletti ha voluto evitare contatti e saluti con personaggi del mondo Napoli in occasione della partita.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.