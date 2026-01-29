Bezzi non ha dubbi | A inizio stagione dicevo Milan campione d’Italia e lo dico ancora

Gianni Bezzi non cambia idea. A inizio stagione aveva detto che il Milan avrebbe vinto lo scudetto e adesso ribadisce lo stesso. Il giornalista sportivo, durante un’intervista a ‘TMW Radio’, ha parlato della corsa al titolo di questa Serie A, senza nascondere la sua convinzione che i rossoneri siano ancora i favoriti. La lotta tra Inter, Milan e altre squadre resta aperta, ma lui rimane fedele alle sue previsioni.

È appassionante la lotta per lo Scudetto in questa edizione della Serie A. L'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica a quota 52 punti, ha preso un margine di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 47, dopo l'ultimo turno di campionato. Dietro i rossoneri, distanziati di quattro lunghezze, troviamo Roma e Napoli (43). Poi c'è la Juventus a 42. E, per l'assalto alla zona Champions, occhio anche al Como (40). Chi riuscirà, tra le inseguitrici, a tenere il passo dell'Inter? I nerazzurri dovranno giocare domenica a Cremona, mentre il Milan sarà di scena sull'ostico campo del Bologna.

