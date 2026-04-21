Il commissario europeo ai trasporti Tzitzikostas sui voli cancellati | I passeggeri non verranno risarciti

Il commissario europeo ai trasporti ha dichiarato che i passeggeri coinvolti in voli cancellati nei prossimi mesi, a causa della crisi del carburante, non riceveranno risarcimenti. L'Unione Europea ha infatti precisato che, in assenza di altre cause, non sono previste compensazioni economiche per i clienti interessati dalle cancellazioni. La comunicazione si riferisce alle potenziali interruzioni dei voli causate dall'aumento dei costi dei carburanti.

L'UE chiarisce che se i voli nei prossimi mesi saranno cancellati a causa della crisi carburante, non sono previsti risarcimenti. Restano comunque garantiti il rimborso, l'assistenza e la protezione secondo le regole e normative europee.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il commissario Ue ai Trasporti Tzitzikostas: “Volo cancellato per carenza di carburante? Nessun risarcimento”I passeggeri dei voli cancellati a causa della carenza di carburante non avranno diritto ad alcun risarcimento ma solo al rimborso del prezzo del... Voli estate 2026 cancellati, il communication manager di Wizz Air: “Abbiamo carburante sufficiente fino a marzo 2027”Tra voli cancellati, tratte interrotte e caro prezzi l'estate 2026 è un grande punto di domanda. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Voli cancellati in Ue: niente risarcimento per carenza jet fuel, ecco perché; L'sos degli aeroporti. Cherosene finito in tre settimane. Allarme sull'energia; Vacanze a rischio: perché gli aerei in Europa potrebbero restare a terra questa estate; Carenza carburante per aerei, Bruxelles rassicura ma Hormuz resta una minaccia per l’Europa. Scorte carburante aerei Ue sotto pressione, ma il commissario rassicuraIl commissario Ue Tzitzikostas conferma che le scorte di carburante per aerei sono sotto pressione in Europa per la chiusura dello Stretto di Hormuz, ma nessuna carenza effettiva sarebbe provata. L'Ue ... adnkronos.com L’allarme: Niente rimborsi se i voli aerei vengono cancellati per il caro carburanteL'allarme: Niente rimborsi se i voli aerei vengono cancellati per il caro carburante - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it MEDIO ORIENTE | Unc: aerei cancellati Diritto a rimborso e compensazione. Tzitzikostas: "Non prevediamo massicce cancellazioni di voli nelle prossime settimane". Merz convoca il Consiglio di sicurezza sul caro-energia. A Berlino al via gli incontri preparat - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Unc: aerei cancellati Diritto a rimborso e compensazione. Tzitzikostas: "Non prevediamo massicce cancellazioni di voli nelle prossime settimane". Merz convoca il Consiglio di sicurezza sul caro-energia. A Berlino al via gli incontri preparat x.com