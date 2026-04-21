Nel film The Drama, l'attenzione si concentra anche sul look di Zendaya, in particolare sul suo abbigliamento da sposa. Il suo stile viene descritto come naturale ed elegante, adatto a ogni tono di pelle, indipendentemente dall’occasione. Sono state condivise indicazioni su come riprodurre questo tipo di abbigliamento, che sta attirando l’interesse del pubblico per la sua semplicità e raffinatezza.

Mentre il thriller psicologico The Drama di Kristoffer Borgli scala le vette del botteghino, c’è un elemento che sta facendo parlare quanto la trama carica di tensione: l’estetica nuziale di Zendaya. In un contesto narrativo dove tutto è portato all’estremo, la sua truccatrice storica Kellie Robinson ha scelto di percorrere la strada opposta, creando un look che ha definito con tre aggettivi iconici: “ballerina, bambola, pulito”. È un trucco che non grida ma sussurra, diventando una sorta di ancora di stabilità visiva mentre intorno ai personaggi di Emma e Charlie tutto sembra andare in pezzi. Visualizza questo post su Instagram La filosofia dietro questo bridal beauty è la celebrazione della sottrazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il bridal look di Zendaya in The Drama è effortless ma perfetto su ogni incarnato (anche se non ti sposi). Ecco come replicarlo subito

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