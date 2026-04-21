Il bridal look di Zendaya in The Drama è effortless ma perfetto su ogni incarnato anche se non ti sposi Ecco come replicarlo subito
Nel film The Drama, l'attenzione si concentra anche sul look di Zendaya, in particolare sul suo abbigliamento da sposa. Il suo stile viene descritto come naturale ed elegante, adatto a ogni tono di pelle, indipendentemente dall’occasione. Sono state condivise indicazioni su come riprodurre questo tipo di abbigliamento, che sta attirando l’interesse del pubblico per la sua semplicità e raffinatezza.
Mentre il thriller psicologico The Drama di Kristoffer Borgli scala le vette del botteghino, c’è un elemento che sta facendo parlare quanto la trama carica di tensione: l’estetica nuziale di Zendaya. In un contesto narrativo dove tutto è portato all’estremo, la sua truccatrice storica Kellie Robinson ha scelto di percorrere la strada opposta, creando un look che ha definito con tre aggettivi iconici: “ballerina, bambola, pulito”. È un trucco che non grida ma sussurra, diventando una sorta di ancora di stabilità visiva mentre intorno ai personaggi di Emma e Charlie tutto sembra andare in pezzi. Visualizza questo post su Instagram La filosofia dietro questo bridal beauty è la celebrazione della sottrazione.🔗 Leggi su Dilei.it
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