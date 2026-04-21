Il borgo fluviale di Battaglia Terme

Il borgo di Battaglia Terme si trova lungo il Canale Battaglia, un percorso che attraversa il centro storico e si snoda tra case, ponti e aree naturali. La visita guidata permette di osservare da vicino le caratteristiche architettoniche e i punti di interesse lungo la via d'acqua, offrendo un’immagine completa del paesaggio e delle tradizioni locali. La passeggiata si svolge a piedi e consente di scoprire elementi storici e ambientali del luogo.

Scopri il fascino autentico di Battaglia Terme con una coinvolgente visita guidata lungo lastrica via d'acqua del Canale Battaglia, un itinerario a piedi che unisce storia, natura e tradizione. Partendo da via Ortazzo seguiremo il corso del canale passando per luoghi simbolo come la Conca di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tra il Borgo di Lari e il Parco fluviale de La Rotta torna CollinareaAll'insegna del motto 'Beyond technology', si terrà dal 16 luglio al 1° agosto 2026 presso il Borgo di Lari e Pontedera la 28ª edizione di Collinarea... Altri aggiornamenti Il borgo fluviale di Battaglia TermeIn occasione della GIORNATA DEL TURISMO FLUVIALE 2026 promossa dalla Regione Veneto vi condurremo alla scoperta di Battaglia Terme, degli antichi mulini e della navigazione fluviale lungo le vie di co ... padovaoggi.it Maurizio Ulliana indagato per furto e ricettazione dei reperti spariti dal Museo della Navigazione: «Falso, scriverò a Mattarella»BATTAGLIA TERME (PADOVA) - Nuovo capitolo legato alla disputa sul Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. I carabinieri della stazione di Battaglia hanno denunciato per furto e ... ilgazzettino.it