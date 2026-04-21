Secondo gli ultimi dati, il 60% del cibo consumato dai bambini è costituito da alimenti ultraprocessati. Questa percentuale solleva preoccupazioni tra genitori e esperti, che si interrogano sugli effetti di queste scelte alimentari sulla salute a lungo termine. Sono stati avviati studi e campagne di sensibilizzazione per analizzare le implicazioni di questa tendenza e promuovere alternative più sane nella dieta infantile.

Uno dei temi più ricorrenti in fatto di alimentazione ha a che fare con il cibo ultraprocessato. Il fenomeno interessa tutte le età, tuttavia quando si parla di bambini e bambine, il discorso si fa più rigoroso, perché il rischio non può essere ignorato: i nostri comportamenti errati non possono ripercuotersi sulla salute delle giovani generazioni. Cos’è il cibo ultraprocessato. Il cibo ultraprocessato non è semplicemente il cibo pronto che si acquista al supermercato. Per fare un esempio, ci sono yogurt sanissimi e altri che sono ultraprocessati, e spesso si trovano sullo stesso scaffale nel banco frigo del supermarket. Gli alimenti iperprocessati sono di solito quelli che subiscono molti passaggi di trasformazione, con l’aggiunta di additivi, conservanti e coloranti.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il 60% del cibo dei nostri figli è ultraprocessato: cosa possiamo fare?

The #1 Food Mistake Men Over 40 Make Every Morning

Notizie correlate

Leggi anche: Cibo ultraprocessato pericoloso come il fumo, servono nuove tasse: lo studio

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Perché la differenza tra congelare e surgelare è importante; Il cadmio nel piatto; Cibo, origine trasparente. Una mozione per cambiare le norme per le etichette.

Il 60% del cibo dei nostri figli è ultraprocessato: cosa possiamo fare?Cosa sapere sul cibo ultraprocessato: cos'è, quale rischio per la salute comporta e come è entrato nell'alimentazione dei bimbi. gravidanzaonline.it

Il cibo ultraprocessato trasforma le nostre cosce in bistecche di wagyuUno studio appena pubblicato dall'università della California mostra come le nostre cosce siano piene di infiltrazioni di grasso se mangiamo cibo industriale. dissapore.com

Torino e il cibo, una lunga storia All’Archivio Storico della Città di Torino di via Barbaroux 32, la nuova mostra Il gusto della storia. Torino e il cibo nell’Archivio della Città, che esplora il tema dell’alimentazione nella storia di Torino, attraverso documenti, stamp - facebook.com facebook

Chi c'era ha nella memoria quei soldati americani che distribuivano cibo buono a grandi e bambini che per anni avevano conosciuto la fame. Due testimonianze x.com