Il 21 aprile si celebra il Natale di Roma, una ricorrenza ufficiale che ricorda la data tradizionalmente attribuita alla fondazione della città nel 753 a.C. secondo la leggenda, ad opera di Romolo. Questa giornata rappresenta un momento di festa e celebrazione per molti, ma dietro di essa si celano anche interpretazioni diverse e discussioni sulla sua origine storica. La data è diventata simbolo della nascita di una delle più antiche civiltà del Mediterraneo.

Il cosiddetto Natale di Roma si celebra il 21 aprile, una data tradizionalmente legata al 753 a.C., anno in cui, secondo la leggenda, Romolo avrebbe fondato la città. Ma dietro questa data si nasconde qualcosa di più complesso: non si tratta solo di un riferimento mitologico, bensì di una sovrapposizione tra racconto simbolico e rituali molto più antichi. Il 21 aprile coincide infatti con i Parilia, una festa pastorale romana dedicata alla purificazione dei greggi. In origine, dunque, non si celebrava una città, ma un momento agricolo fondamentale. Solo in seguito, con la costruzione dell’identità romana, questa data venne rifunzionalizzata per raccontare la nascita di Roma.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il 21 aprile è una bugia? Cosa c’è davvero dietro la nascita di Roma

Notizie correlate

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 21 Aprile 2026 - G.I. Joe - La nascita dei CobraSerata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici.

Stasera in tv martedì 21 aprile: G.I. Joe – La nascita dei CobraEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 21 aprile.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Natale di Roma 2026: rievocazioni, visite e musica per un weekend che celebra la Capitale; Riforma 1/2026: cosa cambia per RUP e dirigenti degli enti locali. Il 21 aprile Convegno a Bari; Cosa vedere al Fuorisalone martedì 21 aprile 2026; Cosa fare a Verona e provincia, gli eventi di martedì 21 aprile 2026.

21 aprile, Accadde oggi: 100 anni della Regina Elisabetta II, la morte di Papa Francesco e il Natale di RomaOgni giorno il calendario custodisce storie, avvenimenti e personaggi che hanno lasciato un segno nel tempo. Dalla fondazione della Città Eterna all’addio a un Pontefice che ha segnato un’epoca, il ... erreemmenews.it

Vip e celebrities nati il 21 aprile: le star che festeggiano oggiScopri tutti i vip e le celebrities nati il 21 aprile: da Edoardo Leo a Gino Strada, da Ilaria Capua a Iggy Pop. La lista completa. lifestyleblog.it

IL RITROVAMENTO IN CAMPANIA Cosa è successo facebook

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi Le previsioni delle stelle con l' #oroscopo del tuo segno zodiacale. x.com