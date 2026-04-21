I videogiocatori sono davvero partner migliori? La verità sui fidanzati nerd

Da esports247.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato dei rapporti tra videogiocatori e partner, analizzando i dati scientifici disponibili. Le ricerche mostrano come alcuni benefici cognitivi possano derivare dal gaming, ma anche che ci sono limiti legati alla gestione del tempo e alle relazioni. La discussione si concentra su quanto il mondo dei videogiochi influisca sulla vita di coppia e su quali aspetti siano davvero importanti per la convivenza.

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Cosa dice davvero la scienza sui gamer come partner: benefici cognitivi, limiti e cosa conta davvero nella vita di coppia. Negli ultimi anni il racconto sui videogiochi è cambiato. Da passatempo visto con sospetto a palestra mentale capace di allenare riflessi, logica e collaborazione. Da qui nasce anche una narrazione più spinta: il gamer come partner ideale, uno che non molla, che risolve problemi, che sa lavorare in squadra. Funziona bene sui social, meno quando si guardano i dati con attenzione. La ricerca scientifica offre spunti interessanti, ma non supporta conclusioni così nette. Il punto non è smontare tutto, ma rimettere le cose in scala (un po’ come quando si scriveva in giro del fatto che i videogiochi fanno dimagrire: ne abbiamo già parlato e abbiamo provato a fare chiarezza in merito).🔗 Leggi su Esports247.it

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