La trama di Io sono Farah accoglie un nuovo personaggio, Yilmaz. Si tratta di un volto che non è sconosciuto al pubblico di Canale 5 e soprattutto a chi ama le serie TV turche. Infatti, è interpretato dall’attore Genco Özak, il quale veste i panni di Esat Sansalan ne La notte nel cuore. Ma chi è davvero Yilmaz e cosa nasconde? Vi anticipiamo da subito che ha un segreto e che inizialmente non è tutto come sembra. Questa fase della trama inizia con l’arrivo di Gulsima, la mamma di Farah, in Turchia. Quest’ultima, insieme a Tahir, mette in atto un piano per ricongiungersi con la donna, rinchiusa nella prigione di Behnam in Iran da anni. La coppia ha da poco scoperto che non è stato l’iraniano a donare il midollo a Kerimsan, bensì Gulsima. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah, chi è davvero Yilmaz e cosa nasconde: la verità

Rahsan in Io sono Farah: chi è davvero la madre di Behnam e cosa nasconde!Nel cuore della soap Io sono Farah, emerge la figura enigmatica di Rahsan: madre, manipolatrice, stratega.

Leggi anche: Io sono Farah, chi è Rahsan: la madre di Behnam è cattiva? Cosa nasconde

Io Sono Farah, Ultima Puntata: Farah Incinta!

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Benham ricatta Mehmet: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, ma Tahir è davvero morto? La risposta al mistero della serie turca; Io sono Farah 2, riassunto puntate del 20 febbraio in prima serata; Io sono Farah, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026.

Io sono Farah, anticipazioni puntate serali del 24 febbraio: Mahmud torna a casa sano e salvoMahmud torna a casa sano e salvo, ma Behnam medita vendetta: tutte le news sulle puntate serali Io sono Farah del 24 febbraio 2026. superguidatv.it

Io sono Farah, anticipazioni: un ritorno inaspettato e un addio decisivo, chi se ne vaIo sono Farah, le anticipazioni. La soap turca continua ad appassionare i telespettatori con avvincenti colpi di scena. Cosa accadrà nelle prossime puntate. msn.com

Io sono Farah, anticipazioni 2-6 marzo 2026: Farah in fuga, Tahir sfida tutti e verità a rischio x.com

«Kerim ha capito che l’unico malvagio in questa storia è lui». È una settimana entusiasmante per tutti gli amanti della serie turca "Io sono Farah". Mediaset ha deciso di stuzzicare la curiosità dei suoi fan con un ricco speciale, offrendo ben quattro episodi extra - facebook.com facebook