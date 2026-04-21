I programmi TV di oggi 21 aprile 2026 | fiction calcio e film

Da lopinionista.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 21 aprile 2026: su Rai 1 va in onda una puntata di “Il Commissario Montalbano”, mentre su Canale 5 si trasmette la partita tra Inter e Como. Inoltre, sono previsti film e altre fiction sui diversi canali nazionali e satellitari. La programmazione include anche altre produzioni di intrattenimento, sport e approfondimenti.

Guida ai programmi TV del 21 aprile 2026: “Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Inter-Como” su Canale 5, “G.I. Joe” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 21 aprile offre su Rai 1 un classico intramontabile: Il Commissario Montalbano – Il giro di boa, uno dei casi più intensi della saga. Su Canale 5 spazio al grande calcio con Inter–Como, semifinale di Coppa Italia che promette tensione e spettacolo. Rai 2 accende i riflettori sulle interviste senza filtri di Belve, mentre Rai 3 approfondisce l’attualità con FarWest, viaggio nelle zone d’ombra del Paese. Per chi cerca adrenalina, Canale 20 propone Mission: Impossible 2, con Tom Cruise in una delle sue prove più iconiche.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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