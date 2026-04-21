I programmi TV di oggi 21 aprile 2026 | fiction calcio e film

Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 21 aprile 2026: su Rai 1 va in onda una puntata di “Il Commissario Montalbano”, mentre su Canale 5 si trasmette la partita tra Inter e Como. Inoltre, sono previsti film e altre fiction sui diversi canali nazionali e satellitari. La programmazione include anche altre produzioni di intrattenimento, sport e approfondimenti.

Guida ai programmi TV del 21 aprile 2026: “Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Inter-Como” su Canale 5, “G.I. Joe” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 21 aprile offre su Rai 1 un classico intramontabile: Il Commissario Montalbano – Il giro di boa, uno dei casi più intensi della saga. Su Canale 5 spazio al grande calcio con Inter–Como, semifinale di Coppa Italia che promette tensione e spettacolo. Rai 2 accende i riflettori sulle interviste senza filtri di Belve, mentre Rai 3 approfondisce l’attualità con FarWest, viaggio nelle zone d’ombra del Paese. Per chi cerca adrenalina, Canale 20 propone Mission: Impossible 2, con Tom Cruise in una delle sue prove più iconiche.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 21 aprile 2026: fiction, calcio e film NEW Horror Movie Trailers Spring 2026: Biggest Reveals & Reactions! | Trailer Tuesday Notizie correlate I programmi TV di oggi 3 marzo 2026: fiction, calcio e filmLa prima serata del 3 marzo 2026 propone su Rai 1 Gloria – Il ritorno, atteso film con Sabrina Ferilli che riprende l’universo della serie di... I programmi TV di oggi 4 marzo 2026: film, fiction e calcioGuida ai programmi TV del 4 marzo 2026: “Il mio nome è Riccardo Cocciante” su Rai 1, “Vanina” su Canale 5, “Deep Impact” su Canale 20 La prima serata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 13 aprile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Aprile, in prima serata; Rai: variazioni programmi tv di oggi. Ascolti TV di domenica 19 aprile 2026: Roberta Valente, Racconto di Una Notte e Report i più visti nella prima serataVediamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. msn.com Ascolti TV di sabato 18 aprile 2026: Amici e Canzonissima i programmi più vistiScopriamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, sabato 18 aprile 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. msn.com PROGRAMMI DI MARTEDI' 21 APRILE PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita@r - facebook.com facebook Un invito a venire a visitare la #Sicilia ribadito per due anni, attraverso le trasmissioni della Rai. La nostra regione sarà protagonista di programmi di grande audience e diventerà scenario degli spettacoli di fine anno del 2026 e del 2027, seguiti da milioni di x.com