I dopopartita dei calciatori | andare a escort

A Milano sono stati eseguiti quattro arresti e diverse perquisizioni legate a un’indagine su un'organizzazione che organizzava feste dopo le partite di calcio. La società coinvolta offriva ai calciatori di serie A un pacchetto che comprendeva un’uscita in locale, soggiorni in hotel e servizi di escort. L’indagine si inserisce nel quadro delle attività di controllo e repressione di comportamenti illeciti nel mondo sportivo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dietro una società che organizzava eventi con sede a Cinisello Balsamo si sarebbe mosso un sistema rodato: reclutamento di donne, tra cui escort di professione, presenza alle serate della movida e disponibilità a prestazioni sessuali per clienti selezionati. Non un contorno occasionale, ma un meccanismo stabile e oliato, con ruoli definiti, soldi in quantità e un’organizzazione capace di trasformare la notte in un business. Le donne, a quanto risulta, in alcuni casi alloggiavano negli stessi locali della società e venivano poi remunerate per trascorrere la serata con imprenditori e, soprattutto, con un numero consistente di calciatori di Serie A.🔗 Leggi su Laverita.info

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News - Milano, escort e gas esilarante. Il lato oscuro dei dopo partita in Serie A 21/4/2026

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