A Milano, sono stati individuati circa settanta clienti coinvolti in un servizio dopopartita che coinvolge anche calciatori di Milan e Inter, oltre a atleti di altre discipline e di diverse squadre di Serie A. Tra i soggetti coinvolti ci sono anche giovani di 18 anni e persone che organizzano incontri con escort, alcuni dei quali sono stati segnalati come consumatori di sostanze non rilevabili dall’antidoping. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Milano – I clienti accertati sono una settantina, tra cui noti calciatori di Milan e Inter, giocatori di squadre di serie A in trasferta a Milano per i match, anche sportivi di altre discipline. La società forniva loro un “servizio dopopartita” che comprendeva un pacchetto completo: serata nei locali, in particolare in due discoteche nelle zone della movida, albergo di lusso ed escort, per un costo di migliaia di euro. Non solo, perché ad alcuni giocatori veniva fornito anche protossido di azoto, un gas incolore e inodore, conosciuto come gas esilarante e usato in ambito medico, per uno sballo notturno al riparo dai controlli antidoping, perché la sostanza non viene rilevata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il 'servizio dopopartita’ per i giocatori di Milan e Inter e i calciatori in trasferta a San Siro: escort 18enni e sballo invisibile all’antidoping

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