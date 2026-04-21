NAPOLI – Sul palcoscenico accade talvolta qualcosa di inatteso: la realtà si incrina, si deforma, e lascia filtrare un sorriso che ha il sapore dell’assurdo. È da questa materia sfuggente che I Ditelo Voi traggono linfa per la loro black comedy, “Il segreto della Violaciocca”, in scena al New Teatro Troisi diretto da Pino Oliva. Dal 23 aprile al 3 maggio, il trio comico napoletano torna ad abitare il palcoscenico con quella cifra stilistica che negli anni si è fatta marchio riconoscibile: una comicità che non si limita a intrattenere, ma scava, deforma e restituisce la realtà in una chiave surreale, talvolta spiazzante, sempre irresistibile. “Il segreto della Violaciocca” nel segno del thriller, si presenta come un congegno narrativo brillante e imprevedibile, popolato da figure improbabili e situazioni ai limiti dell’assurdo.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - I Ditelo Voi al New Troisi con il segreto della Violaciocca

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