I Cesaroni e la nostalgia che si sgonfia

Il ritorno de I Cesaroni ha avuto un avvio positivo, ma ha subito subito un calo negli ascolti, portando a una diminuzione dell'interesse del pubblico. Dopo le prime puntate, l'entusiasmo iniziale si è attenuato, e gli ascolti sono diminuiti, generando una certa impazienza tra gli spettatori. La serie, che aveva riscosso successo in passato, sta affrontando ora una fase di calo di attenzione.

Partito col botto, il ritorno de I Cesaroni incontra subito una battuta d'arresto in fatto di ascolti e quindi l'entusiasmo iniziale si traduce in una timida apatia. Tutta colpa della nostalgia, motore di questa operazione che rischia di oscurare le nuove possibili trame della serie cult di Canale 5.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate I Cesaroni, un ritorno che apre la porta della nostalgiaIl ritorno su Canale 5 de I Cesaroni spalanca un mondo di ricordi: sul nuovo numero di Novella 2000 in edicola, tutti i dettagli. I Cesaroni – Il ritorno, recensione: è solo nostalgia o una vera rinascita?Il ritorno de I Cesaroni prova a riaccendere il legame con il pubblico storico e a gadagnare nuovi spettatori, tra nostalgia e new entry, ma si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I Cesaroni – Il ritorno, recensione: è solo nostalgia o una vera rinascita?; Cesaroni, il ritorno: nostalgia senza danni; I Cesaroni 7: Marta e Olmo come Marco ed Eva? La nuova ship che sfida la nostalgia; Dove è stato girato I Cesaroni - Il ritorno: tutti i luoghi della stagione 7. I Cesaroni e la nostalgia che si sgonfiaSe c'è un meccanismo che trova puntualmente nella televisione la sua casa, quello è la nostalgia. Il ritorno al passato, la rievocazione. La nuova stagione de I Cesaroni è solo l'ennesimo esperimento ... fanpage.it I Cesaroni frenano alla seconda puntata: calano gli ascolti, esplode la rabbia sui social per l'orario della messa in ondaIeri sera, lunedì 20 aprile, la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno ha frenato dopo il boom dell’esordio. Se al debutto la fiction di Canale 5 aveva riportato la Garbatella in trionfo, con oltr ... corrieredellumbria.it I Cesaroni 7 crollano negli ascolti tv della seconda puntata con 2,3 milioni di telespettatori e appena il 16.9% di share. A ciò si aggiungono anche gli orari in clamoroso ritardo. La fiction è iniziata alle 22 (con 4 stop nel corso della diretta) ed è finita alle 00.25 facebook Perché la sigla de quest'anno dura solo 41 secondi (contro i 100 della vecchia versione) Niente sfugge all'analisi dei nostri analisti! Guarda su #RaiPlay #TvTalk | #ICesaroni | #ClaudioAmendola x.com