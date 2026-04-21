Negli ultimi anni, la menopausa è diventata un argomento di discussione più aperto, grazie anche alle testimonianze di alcune celebrità internazionali che hanno condiviso le proprie esperienze pubblicamente. Si parla di vari sintomi, tra cui uno chiamato “brain fog”, che provoca difficoltà di concentrazione e confusione mentale. In passato, questa fase della vita femminile riceveva meno attenzione, ma ora si cercano soluzioni e si affrontano temi spesso ignorati.

Della menopausa, fino a qualche tempo fa, non si parlava. Poi sono arrivate le grandi star statunitensi che non solo hanno cominciato a raccontarla ma hanno creato veri e propri business sul tema, da Elle Macpherson a Gwyneth Paltrow e tante altre. A entrare nel vivo di questo periodo della vita delle donne è ora Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo edito da Mondadori, Il tempo del la la la. Lola, Maura e Ida sono tre amiche, le protagoniste. Una di loro, Lola, non vuole festeggiare i suoi 60 anni mentre l’autrice racconta al Corriere di averlo fatto: “Eravamo una quarantina di persone a me care qui ai Magazzini Oz della mia amica Enrica Baricco”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I 72 sintomi della menopausa? Il più noioso è la brain fog, ricordi ‘La nebbia agli irti colli’ nella versione di Carducci e di Fiorello ma non dove hai parcheggiato l’auto”

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Si parla di: Luciana Littizzetto: La menopausa ha 72 sintomi e annebbia la mente, io non ricordo dove ho messo l'auto. I miei figli ora hanno il mio cognome; Luciana Littizzetto, il libro e la menopausa: Il sintomo che odio di più è la brain fog.