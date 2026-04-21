La Divisione per le indagini sui crimini finanziari dell’Agenzia di polizia metropolitana di Seoul ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Bang Si-hyuk, presidente di HYBE. La richiesta deriva da un’indagine riguardante presunte frodi relative a un’offerta pubblica iniziale (IPO). Al momento, non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle accuse né le eventuali conseguenze legali per l’amministratore.

La Divisione per le indagini sui crimini finanziari dell’Agenzia di polizia metropolitana di Seoul ha richiesto un mandato di arresto nei confronti di Bang Si-hyuk, presidente di HYBE. L’accusa riguarda violazioni del Capital Markets Act per manipolazioni commerciali fraudolente. Secondo quanto emerso dalle autorità giudiziarie in data 21 aprile, il vertice della società è sotto la lente per aver ingannato gli investitori prima della quotazione in borsa avvenuta nel 2019. L’ipotesi investigativa suggerisce che Bang Si-hyuk abbia sostenuto l’assenza di piani per l’IPO, spingendo così un determinato fondo di private equity (PEF) a vendere le proprie quote.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - HYBE nel mirino: mandato d’arresto per Bang Si-hyuk su frode IPO

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