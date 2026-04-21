H&M HOME debutta alla Milan Design Week con Kelly Wearstler | design modularità e visione contemporanea

Durante la Milan Design Week 2026, H&M HOME presenta il suo primo progetto in questa occasione, coinvolgendo l’interior designer americana Kelly Wearstler. La collezione si distingue per il suo approccio al design, con elementi di modularità e uno stile contemporaneo. La partnership tra il marchio e Wearstler si traduce in una serie di prodotti che riflettono una visione innovativa del settore dell’arredamento.

H&M HOME entra per la prima volta nel palcoscenico della Milan Design Week 2026 con un progetto ambizioso e fortemente identitario: una collaborazione esclusiva con l’interior designer americana Kelly Wearstler. La collezione è stata svelata attraverso un’installazione immersiva a Palazzo Acerbi, aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile, segnando un doppio debutto: quello del.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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