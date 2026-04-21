Helena Prestes, nota per il suo passato in televisione, è tornata in Italia dopo aver trascorso una settimana tra il Principato di Monaco e la Spagna per motivi di lavoro e relax. Durante questo periodo, ha condiviso un momento di intimità con una concorrente storica del reality, scambiandosi parole affettuose e dichiarazioni di cuore. La sua presenza nel mondo dello spettacolo continua a suscitare interesse tra i follower e gli appassionati del genere.

Helena Prestes continua a far parlare di sé. La donna ha da poco fatto ritorno in Italia dopo aver trascorso una settimana tra il Principato di Monaco e la Spagna per una vacanza lavoro. In queste ore, la modella influencer ha pubblicato un nuovo post su Instagram, dov'è seguita da oltre 300 mila utenti. Nelle foto si vede la donna mostrare le sue curve in un costume bianco e praticare kitesurf nelle acque del Brasile. Il post ha in breve tempo scatenato i suoi sostenitori ma anche una gieffina storica, che ha partecipato in più edizioni del Grande Fratello. Si tratta di Stefania Orlando che ha lasciato il seguente commento sotto il post della compagna di Javier Martinez: "Ragazza preferita.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, tenero scambio con una gieffina storica: “Il mio cuore…”

Helena Prestes E Il Compleanno Della Nonna: Il Ricordo Dal GF COMMUOVE Tutti

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