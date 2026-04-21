GUIDA TV 21 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida tv per la serata del 21 aprile 2026, con le principali proposte di Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Sono disponibili programmi di intrattenimento, talk show, film e serie tv, con orari e canali diversi. Tra le opzioni più note ci sono spettacoli di intrattenimento, approfondimenti giornalistici e produzioni originali. La guida aiuta a scegliere cosa seguire in base alle proprie preferenze, con dettagli sui programmi in partenza.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:25 Il Commissario Montalbano 5 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:00 Belve Radio2 Social Club R Talk Show Show Rai3 21:20 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Rubrica Canale 5 20:40 23:00 Inter-Como Coppa Italia Live Calcio Talk Show Italia 1 21:15 01:10 Le Iene Presentano: Il Verdetto Cronache di Sangue: La Storia di Jack Lo Squartatore Inchieste Doc. La7 21:15 01:00 Dimartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:55 23:55 Italia’s Got Talent 1ªTv Italia’s Got Talent R Talent Show Talent Show Nove 21:30 00:15 Only Fun: Comico Show 1ªTv Mr.🔗 Leggi su Bubinoblog

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