Grande successo a Salerno per la Finale Nazionale GiocaMath 2026

Sabato scorso si è tenuta a Salerno la Finale Nazionale di GiocaMath 2026, una competizione dedicata alla matematica. L’evento è stato promosso dall’APS IN e ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si è svolta in un ambiente dedicato alle attività educative, con i partecipanti impegnati in prove e sfide matematiche.

Si è svolta sabato scorso la Finale Nazionale delle gare di matematica GiocaMath 2026, organizzata dall’APS IN.FOR.DIDA. in collaborazione con l’Associazione Nessuno e Centomila, con il sostegno del Comune di Salerno. La manifestazione ha fatto registrare numeri straordinari: oltre 20.000 alunni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Finale Nazionale del Green Game: si distingue anche il Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno Green Game, tre classi di Salerno conquistano la finale nazionale a RomaSALERNO – Saranno tre classi salernitane a rappresentare il territorio alla finale nazionale del Green Game 2026, il progetto educativo dedicato alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: GiocaMath 2026, a Salerno una finale da record: oltre 20mila partecipanti e 300 finalisti; La scuola Battisti conquista il secondo posto alle gare nazionali Giocamath; Grande successo a Salerno per la Finale Nazionale GiocaMath 2026 - Salernonotizie.it; Giochi Matematici 2026, successo per l’IC8 Oriani-Diaz di Pozzuoli. Grande successo a Salerno per la Finale Nazionale GiocaMath 2026Si è svolta sabato scorso la Finale Nazionale delle gare di matematica GiocaMath 2026, organizzata dall’APS IN.FOR.DIDA. in collaborazione con l’Associazione ... napolivillage.com GiocaMath 2026, trionfa il talento: sul podio anche la tranese Carlotta Troiani nella finale nazionale di SalernoSi è svolta sabato scorso la Finale Nazionale delle gare di matematica GiocaMath 2026, organizzata dall'APS IN.FOR.DIDA. in collaborazione con l'Associazione Nessuno e Centomila, con il sostegno del C ... traniviva.it GiocaMath 2026, a Salerno una finale da record: oltre 20mila partecipanti e 300 finalisti Grande successo per la competizione nazionale di matematica: studenti da tutta Italia protagonisti tra gare, logica e premiazioni al Teatro Augusteo x.com Grande successo a Salerno per la Finale Nazionale GiocaMath 2026 - facebook.com facebook