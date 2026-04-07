Grande Fratello Vip Francesca Manzini parla della sua ultima relazione | Ci penso ancora ma…

Durante una recente intervista, Francesca Manzini ha parlato della sua ultima relazione, affermando di pensare ancora a quella storia. Nel corso delle conversazioni nella casa del Grande Fratello Vip, è stato spesso sollevato il tema del suo interesse per Raimondo Todaro. La showgirl ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti riguardanti il suo passato sentimentale, senza entrare in dettagli personali.

Dal momento che nella casa più spiata dagli italiani continuano a punzecchiare Francesca Manzini in merito al suo interesse per Raimondo Todaro lei ci ha tenuto a fare un po' di chiarezza. Per la prima volta al Grande Fratello Vip la gieffina si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla sua vita privata e ha ammesso che il suo cuore è ancora 'innamorato'. Chiacchierando con alcuni gieffini in giardino ha parlato della sua ultima storia d'amore avuta con un uomo di 58 anni. Francesca Manzini non ha voluto rendere nota la sua identità, ha solo detto che si sono conosciuti durante una serata in un locale romano ed è stato un colpo di fulmine. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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