Grande Fratello Vip Freezzolino sconvolge la Casa | arriva Cappuccetto Rosso

Nella Casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno trascorso una mattinata tranquilla, terminando il pranzo senza incidenti. Poco dopo, si sono dedicati alle prove di una coreografia programmata, mentre un nuovo ingresso ha suscitato sorpresa tra i partecipanti. Si tratta di un personaggio noto con un costume distintivo, che ha fatto il suo ingresso tra i vip, creando un’inaspettata novità nella giornata.

In Casa, la giornata dei concorrenti inizia senza particolari tensioni. Dopo aver terminato il pranzo, i VIP ritrovano un momento di calma e concentrazione, dedicandosi alle prove della coreografia prevista. L’atmosfera è collaborativa e ognuno cerca di curare i dettagli, con l’obiettivo di rendere la performance sempre più precisa e armoniosa. Ma la quiete, come spesso accade nel reality, è destinata a durare poco. Il nuovo intervento di Freezzolino cambia tutto. A interrompere la routine arriva infatti una nuova comunicazione dell’alieno Freezzolino, che torna a farsi sentire con una richiesta del tutto inaspettata. Il suo messaggio introduce una prova creativa che spiazza i concorrenti: la messa in scena della celebre fiaba “Cappuccetto Rosso”.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Grande Fratello Vip, Freezzolino sconvolge la Casa: arriva Cappuccetto Rosso Notizie correlate Grande Fratello VIP: arriva in Casa una persona per Todaro? Cosa emergeGrande Fratello VIP: la scelta che spiazza tutti — niente confronto per la fidanzata di Raimondo Todaro Nel mondo imprevedibile del reality più... Al Grande Fratello Vip arriva una concorrente che farà molto parlare di sé: Mediaset “ruba” in casa Rai!Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e, a pochi giorni dal debutto fissato per il 17 marzo, iniziano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Freezzolino comunica ai VIP l'esito negativo della prova Video; Grande Fratello VIP: Giorno 31, Italia 1 ore 19:00 Video; Grande Fratello VIP: Best of quarta settimana Video; Grande Fratello VIP: Badabubi! Freezzolino torna in Casa Video. Grande Fratello Vip, anticipazioni 22 aprile 2026: televoto decisivo, la finale slitta al 19 maggio. Bacio Raul-Lucia e lite Manzini-Elia nella notteAnticipazioni Grande Fratello Vip 22 aprile 2026: televoto tra Paola Caruso, Adriana Volpe e Mussolini. Finale spostata al 19 maggio. Bacio Raul-Lucia, lite Manzini-Elia, sondaggi con Volpe al 63% ... lifestyleblog.it Una nuova richiesta di Freezzolino: mettere in scena Cappuccetto RossoSu richiesta di Freezzolino, i VIP si dividono i ruoli e provano a mettere in scena una fedele rappresentazione di Cappuccetto Rosso ... grandefratello.mediaset.it In casa Mediaset si studia il futuro del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook