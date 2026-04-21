Grande fratello problemi di salute per un ex gieffino | Non è stato facile…

Un ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha riferito di aver avuto un grave problema di salute. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che continuano a seguire le vicende dei protagonisti del reality. Nei giorni scorsi, altri partecipanti avevano condiviso aggiornamenti riguardo a questioni di salute, mantenendo alta l’attenzione su queste tematiche tra i loro follower.

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l'attenzione medica. In queste ore, un protagonista della scorsa edizione ha pubblicato un post su Instagram dove ha reso noto di aver avuto un serio problema di salute. Si tratta di Domenico D'alterio che aveva fatto molto parlare per la sua amicizia speciale con Benedetta all'interno della Casa. L'ex gieffino napoletano ha postato un video nel suo profilo social, in cui mostra alcune cartelle mediche, dichiarando in questo modo: "Le vedete queste carte? Sono tre mesi che stanno in questa macchina. Non è stato un periodo facile, a volte la vita ci mette davanti a delle prove.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande fratello, problemi di salute per un ex gieffino: “Non è stato facile…” Notizie correlate Grande Fratello Vip, ex gieffino contro Raimondo Todaro: “Illude”, parole di fuocoIl Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Leggi anche: Grande fratello, Mariavittoria Minghetti insieme ad un ex gieffino: ecco chi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GF Vip, aria di crisi nella casa: ecco chi potrebbe abbandonare il reality; Grande Fratello VIP: Una discussione esplosiva tra le regine della Casa Video; Grande Fratello Vip 2026 si allunga, la nuova data della finale con Ilary Blasi; Grande Fratello Vip (10 aprile): trionfa Marco Berry, Ilary Blasi furiosa tra lacrime e polemiche, Adriana Volpe crolla e lascia il gruppo. Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile: quando tornaIl Grande Fratello Vip salta il 21 aprile per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia in onda su Canale5: quando torna in diretta Ilary Blasi ... dilei.it Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finaleStasera 21 aprile il Gf Vip non va in onda per lasciare spazio alla Coppa Italia: Ilary Blasi slitta al mercoledì ma raddoppia con una doppia puntata ravvicinata. libero.it Grande Fratello. . Un nuovo confronto tra Alessandra e Francesca: "Sei arrogante" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Un-nuovo-confronto-tra-Alessandra-e-Francesca facebook Grande Fratello, Francesca Manzini chiede in lacrime a Raimondo Todaro: "Secondo te sono brutta" x.com