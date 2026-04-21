Graduatorie ATA 24 mesi 2026 domande dal 28 aprile | tutte le info utili QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Martedì 21 aprile alle 15 | 00

Da orizzontescuola.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 aprile sarà possibile presentare le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2026, che riguardano il personale scolastico. La pubblicazione dei bandi da parte degli uffici scolastici è prevista entro il 21 aprile. In vista di questa scadenza, è stato annunciato un question time in diretta con un rappresentante sindacale, previsto per il 21 aprile alle 15:00.

Al via la procedura per le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi valide per l’anno scolastico 2026-27. Gli uffici scolastici dovranno pubblicare i bandi entro il 21 aprile. Domande dal 28 aprile al 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

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