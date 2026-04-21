Graduatorie ATA 24 mesi 2026 domande dal 28 aprile | tutte le info utili QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Martedì 21 aprile alle 15 | 00

Dal 28 aprile sarà possibile presentare le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2026, che riguardano il personale scolastico. La pubblicazione dei bandi da parte degli uffici scolastici è prevista entro il 21 aprile. In vista di questa scadenza, è stato annunciato un question time in diretta con un rappresentante sindacale, previsto per il 21 aprile alle 15:00.

Al via la procedura per le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi valide per l’anno scolastico 2026-27. Gli uffici scolastici dovranno pubblicare i bandi entro il 21 aprile. Domande dal 28 aprile al 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: info utili e requisiti. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola) LIVE Mercoledì 15 aprile alle 15:00Si è svolta l’informativa tra i rappresentanti del Ministero e le organizzazioni sindacali riguardo la nota per l’indizione dei concorsi per titoli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; Graduatorie ATA 24 mesi 2026, domande dal 28 aprile: tutte le info utili. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 21 aprile alle 15:00; Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: info utili e requisiti. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola); ATA 24 mesi: le richieste della UIL per le nuove regole delle graduatorie. Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: si valuta il servizio fino al 19 maggio. RISPOSTE AI QUESITILe domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 19 maggio. orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi 2026, domande dal 28 aprile: tutte le info utili. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 21 aprile alle 15:00Al via la procedura per le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi valide per l’anno scolastico 2026-27. Gli uffici scolastici dovranno pubblicare i bandi entro il 21 aprile. Domande dal 28 aprile al 19 ma ... orizzontescuola.it FEDERAZIONE UIL SCUOLA UILSCUOLARUA RUA PRATO UIL SCUOLA PRATO Via Vittorio Veneto, 80 - facebook.com facebook