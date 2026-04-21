Si avvicina la finale nazionale di go kart, che si svolgerà al Kartodromo Touch & Go di Martina Franca dal 31 maggio al 2 giugno. La squadra pratese si prepara per questa importante competizione, che rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale. La manifestazione coinvolge numerosi piloti provenienti da diverse regioni e si svolge in un impianto situato in Puglia.

Prato, 22 aprile 2026 – Si avvicina la finale nazionale di go kart, che si terrà in Puglia al Kartodromo Touch & Go di Martina Franca il 31 maggio e il 1° e 2 giugno. Ci sarà una nutrita presenza pratese: Fabio Bertini, Matteo Calzolari e Lorenzo Nistri rappresenteranno la squadra toscana nella categoria Medium 85 kg, mentre Federico Biagioli parteciperà nella categoria Light 75 kg, categoria nella quale è stato campione nazionale nella finale del 2023. L’evento è riconosciuto da Aci Sport e dal Coni in quanto è organizzato dall’ente Asi Nazionale E Rkc Asi (Rental Kart Championship), l’evento di punta di questo ente. "Noi gareggiamo nel...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Go kart, la truppa pratese all’assalto della finale nazionale

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