Gli operai aspettano la festa per lavorare in proprio

Gli operai attendono la festa, momento in cui potranno dedicarsi ai propri progetti in modo autonomo. Sono persone che non si distinguono per essere prolifere, né per essere particolarmente religiose o loquaci. Il loro primo rappresentante alla Camera dei Deputati rimase in carica cinque anni senza pronunciare alcuna dichiarazione pubblica. Questi dettagli caratterizzano un gruppo di lavoratori con proprie peculiarità e modalità di espressione.

"Non sono prolifici, non sono bigotti, non sono loquaci. Il loro primo deputato rimase 5 anni alla Camera senza aprire bocca. (.) Hanno detto no alla mostra di Guttuso, loro ospite, ignorano Piovene, altro ospite. Invece Pirelli l’hanno “trombato“ alle elezioni. Hanno detto no anche ai due circoli culturali offertigli dall’industriale Mazzuchelli (.). Disse quel funzionario toscano al momento del congedo: “Varese è una città straordinaria, l’unica in Italia in cui gli operai aspettino la domenica per lavorare in proprio“". Giorgio Bocca su Varese Maggio 1964 .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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