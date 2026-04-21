Giudice sportivo | stangato il Foggia

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il Foggia per i disordini verificatisi durante la partita contro il Monopoli. La società dovrà disputare le prossime quattro partite in casa senza pubblico e pagare un’ammenda di 10 mila euro. La decisione è stata comunicata in seguito alle violazioni registrate nel corso del match, che hanno portato a questa serie di misure disciplinari.

Mano pesante del Giudice Sportivo contro il Foggia dopo i disordini della gara contro il Monopoli. La società rossonera dovrà disputare le prossime quattro gare casalinghe a porte chiuse e pagare un’ammenda di 10.000 euro. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giudice sportivo: stangato il Foggia Mitico live Seiem - SORRENTO FOGGIA Notizie correlate Il giudice sportivo. Pesanti sanzioni per la CingolanaLe decisioni del giudice sportivo per i campionati di Promozione e Prima categoria. Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A, Bastoni squalificato: salta il Genoa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giudice sportivo, stangato il Foggia: 4 turni a porte chiuse; Giudice Sportivo, stangata sul Praiatortora: festa promozione… a porte chiuse; Stangata del giudice sportivo: 4 turni a porte chiuse per il Foggia; Stangata del Giudice Sportivo per il Città di Brusciano. Giudice Sportivo, stangato il Foggia: 4 gare a porte chiuse e 10mila euro di multaIl Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 19 e 20 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che ... tuttoc.com Serie A, giudice sportivo: 7 giocatori squalificati, stangata per il Milan e il motivo è sempre lo stessoLe decisioni del giudice sportivo della Lega Serie A dopo l'ultimo weekend di campionato: ecco chi salterà il prossimo turno e le multe inflitte ai club. sport.virgilio.it Stangata del giudice sportivo al Foggia: quattro turni di squalifica. - facebook.com facebook . @seriec | Foggia, la decisione del giudice sportivo dopo i fatti di Monopoli: 4 gare a porte chiuse e 10mila euro di ammenda x.com