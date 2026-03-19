Il giudice sportivo Pesanti sanzioni per la Cingolana

Il giudice sportivo ha emesso le sue decisioni riguardanti i campionati di Promozione e Prima categoria. Per la Promozione sono state sanzionate diverse persone: Luciani e Donzelli del Porto Sant’Elpidio, Romanski della Casette Verdini, Cappella e Fuglini della Palmense, Santarelli del Monturano e Merelli della Vigor Montecosaro. Tutti hanno ricevuto un turno di squalifica.

Le decisioni del giudice sportivo per i campionati di Promozione e Prima categoria. Promozione. Un turno: Luciani e Donzelli (Porto Sant’Elpidio), Romanski (Casette Verdini), Cappella e Fuglini (Palmense), Santarelli (Monturano), Merelli (Vigor Montecosaro). Tecnici. Squalificato per un turno Menghini, allenatore della Vigor Montecosaro. Fino al 25 marzo: Mengoni (P. S. Elpidio) e Ruggeri (Camerino). Prima categoria. Due turni: Nicola Gagliardini (Appignanese), Giorgi (Belfortese), Conte (Pinturetta). Una gara: Quinzi (Montecosaro), Edoardo Gagliardini (Appignanese), Argalia (Cingolana) Camilletti (Adriatica Portorecanati), Mancini (Cluentina), Pizzichini (Loreto), Doko (Folgore Castelraimondo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il giudice sportivo. Pesanti sanzioni per la Cingolana Articoli correlati Serie A, il Giudice Sportivo dopo la 18ª giornata: multe e squalifiche pesantiIl bilancio disciplinare dell’ultimo turno di campionato racconta una giornata ad alta tensione sugli spalti e in campo, con il Giudice Sportivo... Leggi anche: Giudice Sportivo: Roma senza sanzioni, resta diffidato Wesley Contenuti e approfondimenti su Il giudice sportivo Pesanti sanzioni... Temi più discussi: Stangata del giudice sportivo sul Rosolini 2025, le sviste che hanno contribuito alle pesanti squalifiche; CALCIO Assenze pesanti nel Sangiuliano, ma Sesto non cerca alibi in casa del Progresso; Mano pesante del Giudice Sportivo: multe e squalifiche dopo il derby, puniti Milan e Inter; Chiude l’arbitro nello spogliatoio dopo una partita U14, allenatore squalificato 7 mesi in Toscana. Salernitana. Stangata del Giudice Sportivo: due turni a Carriero, uno a QuiriniStampa Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie C, con decisioni pesanti anche in casa Salernitana . Il caso più rilevante riguarda Giuseppe Carriero, fermato per due ... salernonotizie.it Giudice Sportivo Serie A: Roma punita per i cori contro Spalletti, Pinamonti fermo un turno, tutti gli squalificatiIl Giudice Sportivo si è espresso dopo il 27° turno di Serie A: tutti i giocatori che salteranno la prossima giornata e la multa contro la Roma per colpa del comportamento dei tifosi contro il tecnico ... sport.virgilio.it IrpiniaTv. . In via Nicolodi, nei prefabbricati pesanti, una perdita d’acqua che va avanti da tempo. E nessuno interviene. di Roberto Luciano #itv - facebook.com facebook I pesanti attacchi israeliani di stamattina in Libano x.com