Gira per il porto antico con un pugnale nei pantaloni denunciato

Un uomo di 44 anni, di nazionalità slovacca, è stato denunciato nel porto antico dopo essere stato trovato in possesso di un pugnale nascosto nei pantaloni. Gli agenti di polizia hanno controllato la persona e, durante la verifica, hanno scoperto l’arma, che non aveva giustificazioni legittime. L’uomo è stato accompagnato in questura e denunciato per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

La polizia ha denunciato un 44enne slovacco per possesso ingiustificato di oggetti o armi atti a offendere.Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 personale addetto alla sicurezza del porto antico ha fermato e controllato un soggetto, che si dirigeva verso calata Mandraccio con un coltello.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Mannaia nascosta nei pantaloni: denunciato 15enne a SaronnoIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Atl. Porto S.Elpidio vs Grottammare 1-1; Cacciamine, fregate e navi di supporto. Cosa offre l'Italia per la bonifica di Hormuz; Giavera. Gira armato di sabato sera: due coltelli da 20 centimetri nascosti in auto, 28enne denunciato dai carabinieri; Gira in centro con coltello e droga: denunciato. Ciak a Fermo e Porto San Giorgio. Si gira la serie ‘Colpa dei sensi’: Qui accoglienza e professionalitàHanno vissuto il territorio con grande allegria Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sono stati per settimane tra Fermo e Porto San Giorgio per girare alcune puntate della nuova serie Colpa dei sensi, in ... ilrestodelcarlino.it Un grosso cartellone stradale che gira in base al vento a Bisceglie. Non ci posso credere che sia vera questa segnalazione. Ditemi che è uno scherzo. facebook