Mannaia nascosta nei pantaloni | denunciato 15enne a Saronno

La Polizia locale di Saronno ha fermato un 15enne trovato con una mannaia nascosta nei pantaloni. Gli agenti hanno deciso di denunciarlo subito, dopo aver scoperto l’arma nascosta addosso al ragazzo. La vicenda si è svolta nel centro della città, senza altri episodi di violenza.

