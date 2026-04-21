Giocatori del Pisa al centro trasfusionale per sostenere la donazione di sangue

Due calciatori del Pisa Sporting Club sono stati ospiti del centro trasfusionale dell'Aoup, dove hanno partecipato a una campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue ed emocomponenti. Durante l'iniziativa, i giocatori hanno condiviso il loro impegno nel promuovere la solidarietà attraverso lo sport, invitando i tifosi e la comunità a considerare la donazione come un gesto importante. L'evento ha visto la partecipazione di altri volontari e rappresentanti dell’ospedale.

Il Pisa Sporting Club torna al Centro trasfusionale dell'Aoup con due dei suoi calciatori della prima squadra, Samuele Angori e Francesco Coppola, per fare da testimonial sull'importanza della donazione di sangue ed emocomponenti e diffondere così, attraverso lo sport, il valore della solidarietà.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Donazione sangue, serve un ricambio generazionale o il sistema trasfusionale va in crisiMONTECATINI TERME – Oltre cinque donatori su dieci hanno più di 46 anni ed il 68% del totale ha un’età compresa tra i 36 e i 65 anni. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Giocatori del Pisa al centro trasfusionale per sostenere la donazione di sangue; Allievi Nazionali U16 - Serie A / B - Girone A; Pisa e Pontedera in aula con gli studenti per Goal; Pisa-Genoa: rossoblu senza l'ossatura. Le scelte di De Rossi. Serie A, la Flop 11 della 30ª giornata: disastro Pisa presente con 8 giocatoriTop 11 della 30ª giornata di Serie A che ha i colori nerazzurri del Pisa. Ben 8 i giocatori del fanalino di coda nella squadra scelta dalla redazione e del resto il ko per 5-0 a Como parla chiaro. Gli ... tuttomercatoweb.com Martedì "Il Nerazzurro" tornerà sul momento critico del Pisa, con le interviste personalizzate a Oscar Hiljemark e Arturo Calabresi. Ricorderemo Mircea Lucescu, allenatore del Pisa che nel 1991 vinse a Roma 2-0. Protagonisti di quella squadra, allenata propri - facebook.com facebook