Giani Stuparich e il suo pensiero politico | l' evento alla Casa del combattente

"Il pensiero politico di Giani Stuparich - La formazione culturale e gli strappi bellici".Questo è il titolo della conversazione che il presidente della Sezione di Triestedell’Associazione nazionale polizia di Stato, dottor Maurizio Iannarelli, terrà giovedì 23 aprile alle ore 17.30. L'evento è.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Omaggio a Redivo e Defilippi: la serata alla Casa del combattente

Donatella Rabiti presenta il suo ultimo romanzo "L'anima della casa azzurra", un inno alla libertà di pensieroSabato 28 febbraio, alle ore 17, alla libreria Feltrinelli di piazza Saffi si tiene la presentazione del libro “L’anima della casa azzurra” della...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: La recensione di Un anno di scuola; Un anno di scuola ci fa sentire un’altra volta adolescenti; I Ricordi istriani di Giani Stuparich: la libertà di un cielo che non si ripete; Un anno di scuola - La recensione del film di Laura Samani.

LETTURE | I Ricordi di Giani Stuparich, la libertà di un cielo che non si ripeteI Ricordi istriani di Giani Stuparich sono un luogo dell'anima afflitto dalla nostalgia del tempo che non torna. Un rifugio della memoria come salvezza ... ilsussidiario.net

#Cinema "Un anno di scuola", della regista triestina Laura Samani (1989), dall'omonimo racconto (1929) di Giani Stuparich. Film ambientato nel 2007. Vero, veritiero e coerente, in triestino, italiano, inglese, svedese e sloveno (con sottotitoli). Bel soundtrack in x.com

È il 2007. Laura Samani è iscritta al liceo classico Dante Alighieri, a Trieste, e ha 18 anni. Tra poco si diplomerà. Tra i libri assegnati dalla sua insegnante c'è Un anno di scuola di Giani Stuparich. Laura non crede ai suoi occhi: è un libro pieno di intimità, e ne - facebook.com facebook