GF Vip tensione alle stelle | duro faccia a faccia tra Alessandra e Francesca

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono vissuti momenti di forte tensione tra due concorrenti, Alessandra e Francesca. Dopo una mattinata senza particolari problemi, le due si sono trovate faccia a faccia in un confronto acceso. La discussione ha attirato l’attenzione degli altri partecipanti, creando un clima di nervosismo generale. La scena si è conclusa con le due donne che si sono allontanate, lasciando emergere un clima di scontro aperto.

Dopo una mattinata apparentemente tranquilla, nella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni tornano rapidamente a salire. In giardino, Alessandra Mussolini e Francesca Manzini riprendono un confronto iniziato già la sera precedente, ancora visibilmente infastidite e determinate a chiarire – o scontrarsi – sulle rispettive posizioni. Il confronto riparte dalle prove. Alessandra torna a riflettere sul comportamento di Francesca durante le prove della coreografia. Secondo la Mussolini, proprio in quel contesto sarebbe emerso il vero carattere della coinquilina. Per questo la accusa apertamente, definendola arrogante e poco rispettosa nei confronti del gruppo.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - GF Vip, tensione alle stelle: duro faccia a faccia tra Alessandra e Francesca Notizie correlate Leggi anche: GF Vip, duro faccia a faccia tra Manzini e Mussolini: il motivo della lite Ilary Blasi guida un faccia a faccia esplosivo al GF VipMartedì 7 aprile, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, scontro tra Alessandra, Antonella e Adriana; Francesca riabbraccia la madre: il racconto dell'ottava puntata; GF Vip, Renato Biancardi a Lucia Ilardo: Non voglio parlarti; Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Antonella Elia e Marco Berry: Fai schifo!; Antonella, Alessandra e Adriana firmano un patto di non belligeranza. GF Vip, bufera su Francesca Manzini: la sorella Lilli si scaglia contro di leiLa sorella di Francesca Manzini sbotta sui social dopo il GFVip: Non ne posso più, sta facendo una pessima figura ... ilvicolodellenews.it Alessandra contro Francesca al GF Vip: Non sei sempre buona, sei arroganteDopo una mattinata relativamente tranquilla, nella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni tornano a esplodere. Basta poco per riaccendere gli animi e riportare a galla vecchie incomprensioni. Il ... quilink.it Escort a disposizione dei vip. Ecco quanto emerge dall’inchiesta della Guardia di Finanza. Nessun calciatore è indagato #ilcentro #calciatori #escort #guardiadifinanza #VIP facebook L’alieno è arrivato in Casa E mentre i nostri VIP dovranno scegliere un nome… BADABUBI a tutti #GFVIP x.com