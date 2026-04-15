Dopo l’eliminazione di Blu dal Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha annunciato di aver fatto le valigie, lasciando intendere la volontà di abbandonare il programma. La decisione arriva a pochi giorni dalla finale del reality. Brigante, ex tronista, avrebbe già preparato le sue cose, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla sua presenza o meno nella casa nelle prossime ore.

Blu lascia la Casa dopo il televoto e Nicolò Brigante reagisce preparando le valigie. L'ex tronista potrebbe abbandonare il reality a un passo dalla finale. La serata di martedì 14 aprile ha regalato nuovi colpi di scena nella Casa del Grande Fratello, durante la nona puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Al centro dell'attenzione, il televoto che vedeva coinvolte quattro concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Barbara "Blu" Prezia. Come anticipato dai sondaggi, è stata proprio Blu a dover abbandonare il gioco, avendo ottenuto il minor numero di preferenze. Le percentuali parlano chiaro: Adriana Volpe ha conquistato il 39% dei voti, seguita da Alessandra Mussolini con il 25,98% e Lucia Ilardo con il 21,01%, mentre Blu si è fermata al 14,01%.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nicolò vuole abbandonare il GF Vip dopo l'uscita di Blu: "Ho fatto le valigie"

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