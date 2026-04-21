All’interno della Casa del Grande Fratello Vip il clima si fa sempre più acceso, soprattutto durante le prove della coreografia settimanale che i concorrenti devono preparare per la puntata. Durante una sessione di allenamento, si è assistito a un confronto acceso tra due concorrenti, con scambi di opinioni e tensioni evidenti. La situazione si è poi trascinata nei momenti successivi, creando un clima di grande agitazione tra i partecipanti.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip il clima si fa sempre più acceso, soprattutto durante le prove della coreografia settimanale che i concorrenti devono preparare per la puntata. Un momento che dovrebbe essere leggero e collaborativo si trasforma invece in un nuovo terreno di scontro. La coreografia guidata da Francesca Manzini. A coordinare le prove è ancora una volta Francesca Manzini, che decide di dare un’impronta più originale all’esibizione coinvolgendo anche Marco Berry in un ruolo inedito. L’idea è quella di rendere la performance più dinamica e scenica, ma la scelta non viene accolta in modo uniforme dal gruppo. Il gruppo si divide sulla proposta.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, coreografia nel caos: duro confronto tra Manzini e Mussolini

Notizie correlate

Leggi anche: GF Vip, duro faccia a faccia tra Manzini e Mussolini: il motivo della lite

Ma avete visto cosa è successo tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini? Pugni e brutti gesti: GF VIP in tiltNella casa del Grande Fratello Vip basta poco per far esplodere tensioni già latenti, e questa volta il confronto è degenerato in uno scontro acceso...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP: Ballo e coreografia: il disappunto di Paola Video; Grande Fratello Vip, verso uno sciopero clamoroso: tre concorrenti boicottano la puntata di stasera. Perché; Grande Fratello VIP: Aria tesa per le prove del balletto Video; Grande Fratello Vip, Paola Caruso crolla: Non mi riconosco più.

Le critiche dei VIP verso PaolaIn attesa della puntata di questa sera, Antonella, Alessandra e Blu Barbara vorrebbero provare la coreografia ma, visto il disinteresse di Paola, non trattengono le critiche verso la VIP ... grandefratello.mediaset.it

Grande Fratello Vip fa una pausa: ecco quando torna Se avevi programmato di passare la serata davanti al Grande Fratello Vip, questa volta dovrai aspettare un po’. Martedì 21 aprile il programma non va in onda, concedendosi una pausa di sole 24 ore ch facebook

L’alieno è arrivato in Casa E mentre i nostri VIP dovranno scegliere un nome… BADABUBI a tutti #GFVIP x.com