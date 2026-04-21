GF Vip coreografia nel caos | duro confronto tra Manzini e Mussolini

Da tivvusia.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip il clima si fa sempre più acceso, soprattutto durante le prove della coreografia settimanale che i concorrenti devono preparare per la puntata. Durante una sessione di allenamento, si è assistito a un confronto acceso tra due concorrenti, con scambi di opinioni e tensioni evidenti. La situazione si è poi trascinata nei momenti successivi, creando un clima di grande agitazione tra i partecipanti.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip il clima si fa sempre più acceso, soprattutto durante le prove della coreografia settimanale che i concorrenti devono preparare per la puntata. Un momento che dovrebbe essere leggero e collaborativo si trasforma invece in un nuovo terreno di scontro. La coreografia guidata da Francesca Manzini. A coordinare le prove è ancora una volta Francesca Manzini, che decide di dare un’impronta più originale all’esibizione coinvolgendo anche Marco Berry in un ruolo inedito. L’idea è quella di rendere la performance più dinamica e scenica, ma la scelta non viene accolta in modo uniforme dal gruppo. Il gruppo si divide sulla proposta.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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