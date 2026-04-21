Getta per errore 7mila euro nella spazzatura | com' è andata a finire

Una vicenda che ha dell’incredibile si è verificata nell’estremo Nord Est italiano, precisamente a Trieste, dove una persona ha accidentalmente gettato 7.000 euro nella spazzatura. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta chiarendo come si siano svolti i fatti e quali siano state le conseguenze di questo errore. La questione riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente il denaro e le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Ha decisamente dell’incredibile la vicenda che arriva dall’estremo Nord Est italiano. Trieste, nella fattispecie, dove per un errore 7.000 euro di incassi sono finiti nella spazzatura.La curiosa vicenda è avvenuta nei giorni scorsi e ha per protagonista il titolare di alcuni esercizi pubblici.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Trieste, getta per errore 7mila euro nella spazzatura: recuperati dai carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto involontario che costa caro Una disattenzione rischia di trasformarsi in una perdita pesantissima: 7. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trieste: getta per errore 7mila euro nei rifiuti, recuperati dai Carabinieri; Trieste, getta 7mila euro nei rifiuti per errore. Ritrovati dai carabinieri; ??Getta (per errore) 7mila euro nella spazzatura: com'è andata a finire; Getta per errore 7000 euro nei rifiuti a Trieste, ritrovati dopo 2 giorni dai Carabinieri: Somma frutto di sacrifici. Butta per errore 7mila euro nella spazzatura, poi corre dai Carabinieri: Trovate quel camion dei rifiutiUn commerciante di Trieste ha gettato per sbaglio nella spazzatura 7mila euro in contanti: fortunatamente il denaro è stato recuperato dai Carabinieri ... notizie.it Commerciante getta per errore 7mila euro nella spazzatura: ritrovati dopo 2 giorniUna distrazione che poteva costare cara si è trasformata in una storia a lieto fine grazie alla tempestività delle forze dell'ordine. A Trieste, un cittadino ... cronachedellacampania.it Trieste, getta per sbaglio 7mila euro tra i rifiuti ...Continua - facebook.com facebook “C’è un serpente nel giardino”: al Nomentano un biacco getta nel panico un condominio ift.tt/TP6N4WL x.com